Взрыв четырех башен в Абу-Даби за рекордные 10 секунд сняли на видео

Известные небоскребы Мина Плаза в Абу-Даби уничтожили при помощи взрывчатки. Четыре башни рухнули после детонации в течении 10 секунд. Сам момент взрыва попал на видео. Самая высокая из них — 144 этажа.

На опубликованных кадрах видно, что детонация происходила не одновременно. Заложенная взрывчатка детонировала сначала в одной башне, потом в другой, и так по очереди. После того, как башни сложились в воздух поднялось огромное облако пыли.

Компании Modon Properties, которая отвечала за снос башен, вручили сертификат о попадании в Книгу рекордов Гиннесса за самое высокое здание в мире, снесенное при помощи взрывчатки.

Главный исполнительный директор компании главный Билл Ореган рассказал Gulf News, что для подрыва использовалась специальная пластиковая взрывчатка, которая не страшна случайная детонация. Общий объем взрывчатого вещества составил шесть тысяч килограммов.

По его словам, время для взрыва было выбрано таким образом, чтобы бриз унес поднявшуюся пыль в море, а жители соседних районов могли как можно быстрее вернуться домой.