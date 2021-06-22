Взрыв бензовоза на трассе в Италии попал на видео

Бензовоз взорвался на трассе в Италии. По предварительным данным, жертвами ЧП стали два человека.

Горящий большегруз сняли на видео очевидцы. На кадрах видно, что движение на дороге остановлено. Бензовоз объят пламенем и клубами черного дыма. Все подробности происшествия уточняются.

В августе 2018 года взрыв бензовоза произошел на трассе в Болонье, недалеко от аэропорта. Погибли два человека, еще 67 пострадали. Пламя от горящей фуры перекинулось на машины в дилерских центрах, расположенных по бокам от дороги. Около 10 автомобилей загорелись и начали взрываться. На мосту в результате ЧП образовалась дыра, куда и свалились все пострадавшие машины и сам бензовоз.