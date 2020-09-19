Взрослые разделись перед детьми на шоу в Дании

Программу сняли в «образовательных целях», заявили продюсеры. Шоу призвано создать атмосферу бодипозитива и бороться со стыдом перед физическими недостатками.

Несовершеннолетним показывают все участки тела. Кроме того, их призывают задавать взрослым любые вопросы, в том числе и о гениталиях. Ведущий напомнил, что «нет плохих вопросов». Однако только немногие ребята в возрасте от 11 до 13 лет подняли руки.

Представитель Датской народной партии Питер Скааруп назвал шоу Ultra Strips Down «развращающим наших детей».

«Слишком рано в этом возрасте для ребенка говорить о мужских и женских половых органах», — отметил он.

Тем не менее граждане Дании верят, что детей не следует «ограждать от реалий жизни», говорится в статье. Несовершеннолетним нужно позволить «играть и исследовать, даже если они навредят себе».

Ранее педагог-психолог, специалист по половому воспитанию Ирина Селиванова объяснила, как родителям разговаривать с детьми о сексе. По ее мнению, обсуждать эту тему необходимо не только с подростками.