«Взрослые люди кричали и стучали ногами»: делегация Украины сорвала доклад России в ООН

Во время речи представителя России дипломаты Украины начали кричать, стучать ногами и бить кулаками по столу, рассказал парламентарий, отметив, что некоторые украинские представители были готовы даже затеять драку. Он также добавил, что такое поведение со стороны делегации Украины сорвало выступление российской стороны.

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«Невозможно поверить, что подобные варварские выходки возможны в центре Старой Европы — Женеве, которая является городом подписания великих гуманитарных конвенций», — отметил Бальбек.

По словам парламентария, на форуме делегация Украины демонстрирует «дикость и презрение» к демократическим ценностям, главной из которых является свобода высказываний.

Бальбек также выразил мнение, что делегация от Киева формируется не из дипломатов, а из тех, «кто бросал камни и размахивал цепью на Майдане».