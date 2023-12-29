Мир 29 декабря 2023, 00:46 Взорвавший гранаты украинский депутат предупреждал об этом в предсмертной записке Взорвавший в Закарпатье гранаты депутат рассказал об этом в предсмертной записке Pxhere

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Украинский депутат от партии «Слуга народа» Сергей Батрин, взорвавший гранаты на сессии сельского совета в Закарпатской области, предупредил о взрыве в своем предсмертном послании. Об этом рассказал глава национальной полиции Иван Выговский в беседе с изданием «Украинские новости».

«Он написал (в предсмертной записке — прим. ред.) что-то типа стихотворения. Упомянул в нем имя главы Керецковской общины, обыграл его фамилию, и признавался в намерении избавить общину от него и депутатов», — уточнил правоохранитель.

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У Выговского вызвало удивление, что в ходе происшествия пострадало небольшое число людей. По его словам, сейчас Батрин уже поправляется.

«Был тяжелый, но сейчас все стабильно <…> Это большое чудо, что только так обошлось, потому что три гранаты было», — заявил глава национальной полиции страны.

Две недели назад, 15 декабря, Батрин взорвал три гранаты на сессии сельсовета. Во время ЧП получили ранения 26 человек, один из которых потом скончался. Украинская полиция завела дело по статье «Теракт» и обвинила Батрина в совершении преступления.