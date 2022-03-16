Взорванный ВСУ мост в Харьковской области показали на видео

Вооруженные силы Украины при отступлении из одного из населенных пунктов Дергачевского района Харьковской области взорвали мост. Об этом сообщило Министерство обороны России.

На кадрах видно, как местные жители вынуждены перебираться по остаткам моста и преодолевать реку. Взорванная переправа существенно усложнила доставку грузов первой необходимости мирным жителям.

«Да, раньше мост был нормальный. А сейчас все, разруха, да», — резюмировала одна из местных жительниц.

Накануне российские военнослужащие доставили более 90 тонн гуманитарного груза жителям Дергачевского района, в том числе теплую одежду, медикаменты, продукты питания и вещи первой необходимости.

Ранее из Харькова в Крым на бронепоезде эвакуировали почти 250 иностранных жителей, среди них 38 детей.