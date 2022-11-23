Мир 23 ноября 2022, 13:31 Взорванные в Иерусалиме бомбы начинили гвоздями и болтами The Jerusalem Post: заложенные в Иерусалиме бомбы подорвали дистанционно YouTube

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Поражающими элементами во взорванных в Иерусалиме бомбах оказались болты и гвозди. В действие взрывные устройства организаторы терактов привели дистанционно. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

Детонация первой бомбы произошла на автобусной остановке в районе городского автовокзала. На месте погиб 16-летний подросток, еще 18 человек получили ранения. Полиция заявила, что взрывное устройство террорист пронес в автобус. Об этом свидетельствуют серьезные повреждения транспортного средства, которое изрешечено поражающими элементами.

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Ранения различной степени тяжести получили 15 человек, двое их которых находятся в критическом состоянии, еще четверых пострадавших врачи назвали очень тяжелыми.

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Второй взрыв прогремел на перекрестке Рамот в северной части города. Бомбу злоумышленник оставил на припаркованном скутере.

Детонацию бомб произвели дистанционно. После взрыва вокруг разлетелись болты и гвозди, которые использовали в качестве поражающих элементов для наибольшего числа жертв.

Полиция Израиля рассматривает оба взрыва как скоординированное нападение. Сейчас в городе ищут другие заложенные бомбы. Для этого задействовали кинологов с собаками.

Комиссар полиции Коби Шабтай заявил, что пока неизвестно, идет речь о группе террористов или об одиночке. Он подчеркнул, что к поискам подрывника подключились спецслужбы страны.