Мир 22 июля 2023, 18:37 Взломавший биржу Bitfinex россиянин Лихтенштейн пошел на сделку с прокуратурой США Reuters: россиянин Лихтенштейн согласился на сделку с прокуратурой США по делу Bitfinex Unsplash

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Россиянин Илья Лихтенштейн и его супруга американка Хизер Морган согласились на сделку с прокуратурой США в ходе судебного заседания по кибератаке на биржу Bitfinex в 2016 году. Об этом сообщило агентство Reuters.

Супруги 3 августа объявят о своем решении суду в Вашингтоне.

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Издание отметило, что в феврале 2022 года Лихтенштейна вместе с женой задержали в Нью-Йорке и обвинили в краже 4,5 миллиарда долларов во время кибератаки на криптовалютную биржу Bitfinex в 2016 году. Позже их перевезли в Вашингтон.

По предварительным данным, пара использовала разные методики для отмывания украденной криптовалюты. В том числе они создавали вымышленные личности, вносили средства на счета бирж и рынков даркнета, а потом выводили обратно, конвертировали биткойны в другие виртуальные валюты и использовали программы для автоматизации транзакций.

Минюст США предъявил двум россиянам обвинения в махинациях с криптобиржами. Американская прокуратура заподозрила их в выводе криптовалюты со счетов пользователей биржи Mt. Gox. За этот период они смогли отмыть свыше 300 тысяч биткойнов.