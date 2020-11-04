Взятый в плен сириец рассказал армянской армии о переброске наемников в Нагорный Карабах

Пленного зовут Юсуф Аль-Абеда Аль-Хаджи. Он признался армянским военным, что рядом с КПП Баб-аль-Салам на сирийско-турецкой границе были выбраны 500 наемников в возрасте от 20 до 40 лет. Этим людям пообещали платить две тысячи долларов в месяц. При этом их попросили не брать с собой документы и мобильные телефоны.

«Затем окончательно завербованные 500 новобранцев беспрепятственно, без проверки турецкими правоохранителями документов прошли через КПП на границе Сирии и Турции, сели в автобусы и в сопровождении турецких военных отправились в один из гражданских аэропортов Турции», — говорится в сообщении.

Когда наемники прибыли на место, турецко-азербайджанских военные дали указание не щадить армян и убивать их всех. Сам пленный попал под обстрел и раненный пролежал в поле три дня, пока его не нашли армянские военные. В ведомстве отметили, что эта информация подтверждает наличие преступных схем по вербовке наемников в различных частях Сирии.

Ранее Нагоный Карабах объявил об уничтожении «20 турецких спецназовцев».