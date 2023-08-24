Мир 24 августа 2023, 05:00 Взятие Харькова российской армией назвали в США вопросом времени Экс-разведчик США Риттер: после взятия Купянска ВС РФ могут освободить Харьков РИА «Новости»

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После разгрома ВСУ в ходе боев за Купянск, российская армия может освободить Харьков. Такое мнение высказал бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону на YouTube-канале.

«Украинская армия испытывает нехватку живой силы. <…> Теперь они спешно передвигают оставшиеся резервы, чтобы удержать фронт. Под Купянском русские нанесли удар и продвинулись вперед, прорвав [украинскую] оборону», — заявил Риттер.

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Российская армия способна провести такую операцию, отметил экс-разведчик и добавил, что взятие Харькова «лишь вопрос времени».

Из-за огромных потерь украинской армии придется отступить за Днепр, чтобы удержать позиции, процитировал «Царьград» бывшего американского разведчика. Украина провалила контрнаступление в Запорожье и лишилась значительного количества солдат и военной техники.

Итальянский отставной генерал НАТО Марко Бертолини назвал победу Украины немыслимой из-за большого преимущества российских сил в огневой мощи. Западные лидеры ошиблись, когда понадеялись на свое технологическое превосходство, заявил генерал.