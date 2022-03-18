Военнослужащие ДНР взяли под контроль аэропорт в Мариуполе

Военнослужащие Донецкой Народной Республики взяли под свой контроль аэропорт в Мариуполе. Об этом сообщило РИА «Новости».

При этом в центральной части города по-прежнему идут бои, слышны звуки артиллерийских залпов и взрывов, а также перекрыты баррикадами дороги, ведущие в центр.

Ранее представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков рассказал, что подразделения ДНР при поддержке российских военных сжимают кольцо окружения вокруг Мариуполя.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров показал, как чеченские бойцы ведут ближний бой с противниками.