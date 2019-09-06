  • «Вжик, бах, пшик»: Пол Маккартни выпустил детскую книгу

    06 сентября 2019, 14:36

    Ольга Чеснокова

    Детская книга участника группы The Beatles Пола Маккартни Hey Grandude! стала доступна читателям. Музыкант проведет ее презентацию 6 сентября. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сайт артиста.

    Маккартни выпустит мюзикл по мотивам фильма 40-х годов

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    «Вжик, бах, пшик — первая детская книга Пола Маккартни с картинками Hey Grandude! поступила в продажу!» — сообщили в анонсе.

    Новая книга экс-битла с картинками повествует о приключениях старика-волшебника по имени Grandude и его четырех внуков. Такое название Маккартни выбрал не случайно. Он объяснил его одной сценой из жизни. Один из восьми внуков попытался привлечь его внимание фразой Hey Grandude, что с английского можно перевести как «Эй, дед-чувак».

    Иллюстратором детской книжки стала Кэтрин Дерст. Произведение музыканта доступно также в формате аудиокниги.

    Это не первый опыт бывшего бас-гитариста The Beatles в создании произведений для юных читателей. Вместе с английским детским писателем Филипом Ардой он в 2005 году выпустил книгу «Высоко в облаках: городской пушистый хвост». Ее он создал под впечатлением от мультипликационного фильма «Шум тропического острова» (2004-й), над которым Маккартни работал в соавторстве с Данбаром.