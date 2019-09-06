«Вжик, бах, пшик»: Пол Маккартни выпустил детскую книгу

Маккартни выпустит мюзикл по мотивам фильма 40-х годов Подробнее

«Вжик, бах, пшик — первая детская книга Пола Маккартни с картинками Hey Grandude! поступила в продажу!» — сообщили в анонсе.

Новая книга экс-битла с картинками повествует о приключениях старика-волшебника по имени Grandude и его четырех внуков. Такое название Маккартни выбрал не случайно. Он объяснил его одной сценой из жизни. Один из восьми внуков попытался привлечь его внимание фразой Hey Grandude, что с английского можно перевести как «Эй, дед-чувак».

Иллюстратором детской книжки стала Кэтрин Дерст. Произведение музыканта доступно также в формате аудиокниги.

Это не первый опыт бывшего бас-гитариста The Beatles в создании произведений для юных читателей. Вместе с английским детским писателем Филипом Ардой он в 2005 году выпустил книгу «Высоко в облаках: городской пушистый хвост». Ее он создал под впечатлением от мультипликационного фильма «Шум тропического острова» (2004-й), над которым Маккартни работал в соавторстве с Данбаром.