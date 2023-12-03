03 декабря 2023, 11:56
Взгляды мира на украинский конфликт изменились с подачи Запада
Пушков: психология украинского конфликта в мире изменилась с подачи Запада
Восприятие миром конфликта на Украине изменилось благодаря Западу. На это указал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.
«Я уже писал об изменении мировой психологии украинского конфликта. Это изменение <…> во многом исходит от Запада как непосредственного участника и автора, наряду с Киевом, украинского кризиса», — написал он.
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Таким образом Пушков прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что пора «готовиться к плохим новостям с Украины». Сенатор отметил, что буквально полгода назад из него «невозможно было выдавить признание» о том, что ВСУ проигрывают.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский констатировал, что контрнаступление ВСУ не дало желаемых плодов. Он отметил, что украинская сторона хотела «более быстрых результатов», но их достичь не удалось.
В последнее время в западной прессе, как ни удивительно, появляется немало сообщений о мощи ВС России и провалах украинской армии.
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Алексей Пушков
Запад
Украина
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