Мир 03 декабря 2023, 11:56 Взгляды мира на украинский конфликт изменились с подачи Запада Пушков: психология украинского конфликта в мире изменилась с подачи Запада Ministry of Defense of Ukraine

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Восприятие миром конфликта на Украине изменилось благодаря Западу. На это указал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

«Я уже писал об изменении мировой психологии украинского конфликта. Это изменение <…> во многом исходит от Запада как непосредственного участника и автора, наряду с Киевом, украинского кризиса», — написал он.

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Таким образом Пушков прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что пора «готовиться к плохим новостям с Украины». Сенатор отметил, что буквально полгода назад из него «невозможно было выдавить признание» о том, что ВСУ проигрывают.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский констатировал, что контрнаступление ВСУ не дало желаемых плодов. Он отметил, что украинская сторона хотела «более быстрых результатов», но их достичь не удалось.

В последнее время в западной прессе, как ни удивительно, появляется немало сообщений о мощи ВС России и провалах украинской армии.