«Взаимовыгодное решение»: «Газпрому» предложили хранить газ на Украине

Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТС) предложил «Газпрому» временно хранить газ в украинских подземных хранилищах. При этом Киев уже готов к переговорам, которые назвали взаимовыгодными.

«Украинские ПХГ в три-пять раз дешевле европейских, поэтому спрос и экономическая целесообразность есть. У „Газпрома“ есть очевидный бизнес-кейс для использования украинских ПХГ», — приводит РБК слова главы ОГТС Сергея Макогона.

Он добавил, что сейчас российская компания из 178 миллионов кубометров в сутки использует в среднем только 150. Таким образом задействуются не все оплаченные мощности по транзиту.

«Поэтому есть смысл рассмотреть целесообразность использовать всю оплаченную мощность для ввоза газа на Украину, часть объема можно отдавать на транзит, а остаток завозить на хранение», — отметил Макогон.

По его словам, зимой в странах Европы вырастет спрос на газ. Если «Газпром» будет хранить его на территории Украины, то с наступлением холодов сможет отправить его в ЕС. При этом к осени ситуация может измениться к осени, когда европейские хранилища будут полностью заполнены.

«Тогда „Газпрому“ нужно будет еще значительнее снижать транзит, но при этом оплачивать его в полном объеме. Поэтому временное хранение на Украине могло бы стать взаимовыгодным решением. Мы открыты к переговорам», — заключил глава ОГТС.

Ранее Сергей Макогон заявлял, что Киев постарается сорвать завершение строительства «Северного потока — 2», так как оно не выгодно.