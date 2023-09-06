Мир 06 сентября 2023, 15:27 Вызывающую «болезнь легионеров» бактерию нашли в детском саду в Польше Onet: в детсаду в Варшаве нашли вызывающую «болезнь легионеров» бактерию Unsplash

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В одном из детских садов в Варшаве нашли бактерию Legionella, вызывающую легионеллез. Инфекция более известна как «болезнь легионеров». Об этом сообщил сайт onet.pl.

«Проведенные анализы воды на наличие в ней бактерии Legionella дали положительный результат», — рассказало руководство детского сада.

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Санитарная инспекция Варшавы взяла ситуацию с обнаружением бактерии под контроль. Систему водоснабжения детского сада прогреют до 70 градусов по Цельсию. При этой температуре бактерия Legionella гибнет. Затем систему демонтируют и продезинфицируют. Ни дети, ни работники учреждения пока не заразились.

По данным на 1 сентября, в Польше число инфицированных легионеллезом людей выросло до 158. Вспышка вируса произошла в Жешуве Подкарпатского воеводства рядом с украинской границей. После этого «болезнь легионеров» поразила два батальона ВСУ. Военных отправили в харьковскую больницу.