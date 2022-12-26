Мир 26 декабря 2022, 02:19 Вызвавшие вспышку COVID-19 штаммы назвали в Китае GISAID: новую волну коронавируса в Китае вызвали известные в мире штаммы РИА «Новости»

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Новая волна коронавируса в Китае была вызвана не новыми мутациями, а уже известными штаммами. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на GISAID.

«На данный момент нет доказательств того, что существует какой-либо новый значимый вариант», — сообщил главный исполнительный директор GISAID Питер Богнер.

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Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая представил данные, которые оказались похожими на некоторые из тех, которые уже были в базе GISAID. Это субварианты «омикрона» BF.7 и BA.5.2, зафиксированные в США и России.

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Ранее СМИ сообщили, что в Китае ежедневно выявляют около миллиона случаев COVID-19. По данным Bloomberg, в настоящий момент КНР ведет борьбу с самой крупной вспышкой коронавируса за весь период пандемии. Каждый день от последствий заболевания в стране умирают не менее пяти тысяч жителей.

Специалисты связали новый рост заболеваемости с отменой ограничений, которые ввели в рамках программы «нулевой терпимости к ковиду».Она действовала в Китае с начала пандемии в 2020 году.