Вызвал недоумение. Шольц отправил в Литву 50 немецких военных вместо тысяч

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отправил в Литву 50 немецких военных вместо обещанных тысяч и «в итоге посеял замешательство». Об этом написал обозреватель Мэтью Карничниг в материале для Politico.

«Во время визита в Вильнюс в начале этого месяца канцлер Германии Олаф Шольц попытался заверить принимающую сторону в приверженности Берлина обеспечению безопасности в странах Прибалтики. Шольц сообщил журналистам, что Берлин будет двигаться в направлении размещения „сильной боевой бригады“ в Литве, подразумевая, что будет развернуто несколько тысяч военнослужащих», — напомнил журналист.

Позже помощники Шольца опровергли это, заявив, что Германия переместит туда только штаб подразделения — около 50 человек. Власти Литвы остались в недоумении.

Обозреватель указал на уязвимость стран Прибалтики перед «российской агрессией». Идут дискуссии о том, размещать ли там войска Альянса.

Ранее стало известно, что НАТО на саммите в Мадриде 28–30 июня объявит Россию угрозой миру и стабильности.