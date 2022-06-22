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    22 июня 2022, 08:30

    Вызвал недоумение. Шольц отправил в Литву 50 немецких военных вместо тысяч

    Politico: Шольц вызвал недоумение, отправив в Литву 50 военных вместо обещанных тысяч

    Оксана Кириллова

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц отправил в Литву 50 немецких военных вместо обещанных тысяч и «в итоге посеял замешательство». Об этом написал обозреватель Мэтью Карничниг в материале для Politico.

    «Во время визита в Вильнюс в начале этого месяца канцлер Германии Олаф Шольц попытался заверить принимающую сторону в приверженности Берлина обеспечению безопасности в странах Прибалтики. Шольц сообщил журналистам, что Берлин будет двигаться в направлении размещения „сильной боевой бригады“ в Литве, подразумевая, что будет развернуто несколько тысяч военнослужащих», — напомнил журналист.

    Позже помощники Шольца опровергли это, заявив, что Германия переместит туда только штаб подразделения — около 50 человек. Власти Литвы остались в недоумении.

    Обозреватель указал на уязвимость стран Прибалтики перед «российской агрессией». Идут дискуссии о том, размещать ли там войска Альянса.

    Ранее стало известно, что НАТО на саммите в Мадриде 28–30 июня объявит Россию угрозой миру и стабильности.