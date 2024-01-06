Мир 06 января 2024, 18:25 Выжившую 90-летнюю пенсионерку нашли под завалами после землетрясения в Японии NHK: 90-летняя японка четыре дня пролежала под завалами в ожидании спасателей Zhang Xiaoyu / Global Look Press

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Девяностолетняя жительница города Судзу в префектуре Исикава 120 часов пролежала под завалами разрушенного землетрясением дома в ожидании спасателей. Об этом в интервью NHK рассказал представитель полиции.

Выжившую обнаружили на четвертый день после серии землетрясений. Пенсионерка все это время находилась в своей постели.

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«В рухнувшем доме обнаружили двух пожилых женщин. Когда я прикоснулся к одной из них, то нащупал пульс», — поделился собеседник.

По его словам, вторая женщина скончалась. Телеканал уточнил, что это первый человек, найденный живым за последние двое суток.

Жертвами землетрясений в районе полуострова Ното, произошедших в первые дни января, стали 126 человек, более 500 получили ранения. Свыше 365 домов оказались частично или полностью разрушены. Поисковая операция продолжается.