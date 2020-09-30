Выживший при крушении Ан-26 под Харьковом курсант рассказал об авиакатастрофе

Золочевский после падения самолета оказался под фюзеляжем, что позволило ему избежать смертельных ожогов. Он сильно ударился головой, поэтому сразу не мог понять, что произошло. Когда сознание вернулось, он попытался спасти из огня друга.

«Когда выбрался, то пытался спасти друга, чье тело охватило пламя. Пытался тушить. Потом подбежали другие, его потушили — и все», — рассказал курсант.

Медикам не удалось спасти второго курсанта: он умер на следующий день после авиакатастрофы.

Золочевский рассказал, что на борту упавшего Ан-26 курсанты изучали навигацию, запуск двигателей и радиопереговоры. Сейчас выживший находится в больнице в состоянии средней тяжести. У него сотрясение мозга, ожоги и ушибы. Но врачи уже разрешили ему прогулки.

Военно-транспортный самолет Ан-26 упал 25 сентября возле Чугуева в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились семь членов экипажа и 20 курсантов. Погибли 26 человек. Накануне специалисты начали расшифровывать данные черных ящиков.