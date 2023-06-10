Мир 10 июня 2023, 04:41 Выживших детей с рухнувшего самолета нашли в Колумбии спустя 40 дней Четверо детей с рухнувшего самолета найдены живыми в джунглях Колумбии спустя 40 дней Pixabay

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Президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что выжившие четверо детей с рухнувшего больше месяца назад самолета, найдены живыми в джунглях. Об этом он написал в Twitter.

«Радость для всей страны! Четверо детей, потерявшихся 40 дней назад в колумбийских джунглях, найдены живыми», — сообщил глава государства.

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Подробности спасения привела местная газета Tiempo. Дети были обезвожены, они пострадали от укусов насекомых, отметил RT. Спасшимся пассажирам — 13, девять, четыре года. Самому младшему — 11 месяцев. Их нашли солдаты и коренные жители Колумбии.

Самолет, на котором летела мать с детьми, упал в джунглях 1 мая. Женщина погибла, а дети ушли в чащобы. До катастрофы пилоты успели подать аварийный сигнал об отказе двигателя.

Ранее сообщалось, что на след детей поисковые отряды вышли 29 мая. Они увидели след детской ноги и остатки диких фруктов с явными следами детских зубов. Детей искали, воспроизводя запись голоса их родителей и зовя по именам.