Выжившие после отравления маслом заняли музей Прадо и пригрозили самоубийством

Шесть испанцев, выживших после отравления рапсовым маслом в 1981 году, оккупировали музей Прадо в Мадриде и пригрозили покончить с собой, если власти не ответят на их требования. Об этом сообщило агентство Reuters.

Активисты заявили, что примут смертельные таблетки, если через шесть часов правительство Испании не ответит на их требования.

Группа протестующих потребовала организовать встречу с премьер-министром Педро Санчесом до конца октября, а также покрыть медицинские расходы всех, кто выжил при массовом отравлении рапсовым маслом в 1981 году. Тогда погибли около пяти тысяч человек. Еще 20 тысяч пострадали, большинство из них — с неизлечимыми болезнями. Тысячи испанцев страдали заболеваниями легких и другими изнурительными недугами.

Власти пока не отреагировали на акцию в музее Прадо. Протестующие объяснили выбор такого места для акции тем, что культура помогла им пережить сложную ситуацию. Один из активистов заявил, что 40 лет они были «жертвами и больными, брошенными всеми правительствами».

Премьер Испании ранее пообещал искоренить в стране проституцию, писала «Газета.ru».