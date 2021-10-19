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    19 октября 2021, 13:50

    Выжившие после отравления маслом заняли музей Прадо и пригрозили самоубийством

    Reuters: в Испании выжившие после пищевого отравления пригрозили покончить с собой в музее Прадо

    Александр Блинов

    Шесть испанцев, выживших после отравления рапсовым маслом в 1981 году, оккупировали музей Прадо в Мадриде и пригрозили покончить с собой, если власти не ответят на их требования. Об этом сообщило агентство Reuters.

    Выжившие после отравления маслом заняли музей Прадо и пригрозили самоубийством

    Активисты заявили, что примут смертельные таблетки, если через шесть часов правительство Испании не ответит на их требования.

    Группа протестующих потребовала организовать встречу с премьер-министром Педро Санчесом до конца октября, а также покрыть медицинские расходы всех, кто выжил при массовом отравлении рапсовым маслом в 1981 году. Тогда погибли около пяти тысяч человек. Еще 20 тысяч пострадали, большинство из них — с неизлечимыми болезнями. Тысячи испанцев страдали заболеваниями легких и другими изнурительными недугами.

    Власти пока не отреагировали на акцию в музее Прадо. Протестующие объяснили выбор такого места для акции тем, что культура помогла им пережить сложную ситуацию. Один из активистов заявил, что 40 лет они были «жертвами и больными, брошенными всеми правительствами».

    Премьер Испании ранее пообещал искоренить в стране проституцию, писала «Газета.ru».