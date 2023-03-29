Мир 29 марта 2023, 12:38 Выжившего кота достали из-под завалов спустя почти два месяца после землетрясения Milliyet: кота достали из-под завалов в Турции спустя 49 дней после землетрясения РИА «Новости»

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Спасатели извлекли кота по кличке Хан из-под завалов разрушенного дома в турецком городе Кахраманмараш. Об этом сообщило издание Milliyet.

Животное находилось в полном одиночестве под обломками на протяжении 49 дней. Ветеринары осмотрели кота, обнаружив у него переломы лап и сильное обезвоживание.

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Четвероногого питомца отдали хозяйке. Женщина надеется, что он сможет восстановиться и вернуться к обычной беззаботной жизни.

В феврале мощное землетрясение произошло в Турции, наиболее пострадавшими оказались провинции Хатай и Кахраманмараш. Власти сообщали, что совокупный ущерб от катаклизма составил свыше 105 миллиардов долларов, назвав его стихийный бедствием века.

Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что жители разрушенных домов получат новое жилье на полностью безвозмездной основе. До конца 2023 года для них построят более 319 тысяч домов.