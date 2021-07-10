Выжившая вдова президента Гаити сделала первое заявление после покушения. Она назвала причину нападения
Вдова президента Гаити Мартин Моиз, которая смогла выжить после покушения, сделала первое заявление после нападения наемников на их резиденцию. По ее словам, Жовенеля Моиза убили за попытку провести реформы в стране, организовать референдум и выборы.
Вдова подтвердила, что убийцы ее мужа были иностранцами. Во время нападения он не успел произнести ни слова, сообщило местное издание Haiti24.
«Наемники убили президента, другие наемники хотели погубить его мечту и его видение страны», — сказала Мартин Моиз.
Женщина получила три огнестрельных ранения. Сейчас она находится на лечении в США. В погибшего президента попало как минимум 10 пуль.
После убийства Моиза в стране ввели военное положение. Режим будет действовать 15 дней. Временным президентом стал председатель сената Жозеф Ламбер.
В группу злоумышленников, которые приняли участие в нападении, входили не менее 28 иностранце, 26 из них — колумбийцы, двое — американцы гаитянского происхождения. Трое были ликвидированы при задержании, арестовать удалось 17 подозреваемых, еще восемь человек находятся в розыске.
По словам задержанных, нападение на президента готовилось месяц, а организатором выступил некий иностранец под именем Майк, сообщала «Политика сегодня».