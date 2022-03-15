Выжили только 10 человек. Французский наемник пожаловался на уничтожение тренировочной базы на Украине

Боевые столкновения для приехавшего на Украину наемника из Франции Микаэля Шакки закончились спустя несколько дней. На своей странице в Facebook уроженец Марселя заявил, что подписал военный контракт с украинскими властями. Но уже спустя несколько дней он опубликовал запись, что уезжает из страны.

По его словам, тренировочная база, где он проходил подготовку, полностью уничтожена. Боевик заявил, что на месте находились несколько сотен наемников, но выжили только десять человек.

Как сообщал официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков, в минувшее воскресенье, 13 марта, вооруженные силы нанесли удар по учебным центрам и Яворовскому полигону в рамках проведения специальной операции по демилитаризации Украины.

«На данных объектах киевский режим развернул пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наемников перед отправкой в районы боевых действий против российских военнослужащих», — заявил Конашенков.

Он отметил, что в результате удара погибли 180 иностранных наемников и уничтожена крупная партия иностранного вооружения.