«Выжили чудом». Пострадавшая в Стамбуле российская модель вернулась в Россию

В Россию вернулась 26-летняя модель Александра Русанова, пострадавшая 24 января в результате нападения в турецком Стамбуле. Психически неуравновешенный мужчина напала на нее и ее друзей, когда они гуляли по городу. Она получила семь тяжелых ножевых ранений, и сама называет чудом тот факт, что сумела выжить.

Александра поблагодарила врачей, которые смогли собрать внутренние органы и частично поставить ее на ноги. Впереди еще долгое лечение и реабилитация — возможно, этот процесс растянется на четыре месяца.

«Я благодарна врачам, которые сотворили чудо. Людям, которые не испугались, а выбежали на улицу, чтобы помочь. Они помогли нам выжить. Я умею оказывать медицинскую помощь, поэтому прижала колени к груди, постаралась зафиксировать места ранений на животе и пережала артерии подмышкой», — рассказал Александра.

Она добавила, что потом хирург похвал ее за эти действия, так она выиграла время и смогла дождаться скорой.

«Шансов по факту не было. Одного удара было достаточно, а я сумела выжить после семи. Возможно, через четыре месяца смогу нормально жить», — сообщила девушка.

Источник фото: телеканал «360»

Она немного рассказала о том, что произошло вечером 24 января.

«Шли по улице, гуляли, нас было трое. Было примерно 20:00. Ничего не ожидали, были нормально одеты, не шумели. Он ничего нам не сказал, ничего не просил. Я думала, что нож игрушечный, потому что не может человек такое делать с таким сияющим лицом. Он не хотел останавливаться, убежал только после моего крика. Я поняла, что это не шутка, когда увидела кровь», — поделилась Александра.

Она призналась, что как клинический психолог по образованию не может не задаваться вопросом, почему этого человека не задержали раньше.

«Полиция о нем знала и не могла посадить. Почему надо было ждать пока он попытается убить нас?» — подчеркнула пострадавшая.

Ранее сообщалось, что 24 января в Стамбуле на россиян напал 40-летний мусорщик Хасан Хюсейн. Он уже попадал в полицию, его задерживали 26 раз. Мужчина страдает серьезным психическим расстройством и признался, что голоса сообщили ему, что эти люди дьяволы. Он взял нож и пошел убивать.