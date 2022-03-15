«Выжигает мясо до костей». Применение фосфорных боеприпасов запретили не зря

Украину обвинили в применении фосфорных и кассетных боеприпасов. Военный журналист и замглавного редактора еженедельника «Литературная Россия» Алексей Борзенко объяснил «360», почему такое вооружение запрещено.

Кассетные боеприпасы он описал как единую головку с несколькими цилиндрами внутри. Проще говоря, в одну бомбу помещают несколько бомб. Их разносит по территории, и взрывы происходят в разных местах.

«Причем их может быть до 20-40 — в зависимости от того, какой калибр боеголовки и тип ракеты», — заметил Борзенко.

Фосфорное вооружение, напомнил он, «запрещено всеми конвенциями». Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее уточнял, что запрет содержится в третьем протоколе конвенции ООН о негуманном оружии.

«Белый фосфор — страшное вещество, которое горит. Если оно попадает на кожу, то выжигает мясо практически до костей. Его запретили, но применяют. Применяли в Ираке, один раз применили в Югославии и сейчас его применяет ВСУ. Это страшное оружие», — подчеркнул Борзенко.

Кассетную ракету «Точка-У» ВСУ использовали днем 14 марта при обстреле Донецка. Погибли 20 человек, еще 28 пострадали.