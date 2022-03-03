«Выжидают, что санкции остановят Москву». Почему переговоры России и Украины ни к чему не приведут

Второй раунд переговоров между Россией и Украиной не приведет стороны к мирному решению ситуации в Донбассе, потому что украинская сторона использует их как способ потянуть время. Об этом в эфире канала «360» заявил специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

«Мы понимаем, что украинцы не настроены воспринимать предложения России, в которых указано признание Крыма, ЛНР и ДНР. Совершенно очевидно, что ничего положительного для решения конфронтации не произойдет. Бедные украинцы пытаются договориться, а плохая Москва не идет на уступки — это для такого понимания делается со стороны мирового сообщества. Ну, я думаю так, это больше для этого делается», — заявил он.

Михайлов отметил, что Россия с Украиной разговаривает, а сами представители Украины не готовы разговаривать по существу.

«Представители Украины лишь выжидают, что санкции западных стран против РФ остановят Москву, на улицы российских городов выйдет население», — заявил он.

Также политолог оценил информацию о том, что Вооруженные силы Украины заблокировали возможность мирным жителям Мариуполя покинуть город по гуманитарному коридору.

«Если нацбаты не выпускают население из Мариуполя (чисто фашистский такой способ), там начинается гуманитарная катастрофа. Еще больший геноцид начнется», — заявил Михайлов.