Глава МИД Украины рассказал о намерении «выжать» Россию из Крыма

Киев планирует «выжимать» Россию из Крыма, и для того, чтобы это сделать Украине необходимо решить некоторые задачи. Об этом рассказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

В эфире ток-шоу «Право на владу» на телеканале «1+1» Кулеба назвал две задачи, которые помогут «выжать» Россию с полуострова.

Первым, что нужно сделать Киеву, по мнению главы украинского МИД, это «вернуть Крым в топ переченя вопросов международной повестки дня». Вторая задача заключается в систематизировании всех усилий, заявил Кулеба, — от политических заявлений до санкционных решений. Также, по его мнению, необходимо создать механизм, который позволить убрать проблемы в системном давлении на Москву.

«Потому что только последовательным системным давлением мы выжмем Россию из Крыма», — приводит РИА «Новости» слова украинского министра.

Крым присоединился к России в марте 2014 года. Референдум на полуострове провели после государственного переворота на Украине. За присоединение к России проголосовало большинство крымчан.