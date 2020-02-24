Выздоровели все заразившиеся коронавирусом во Франции

Во Франции из 12 заразившихся умер один пациент, остальные здоровы. На территории страны больше нет заболевших и вирус не распространяется, заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран.

Об этом он сообщил телеканалу BFMTV.

«Последний пациент, который был госпитализирован в Лионе, вылечился. Он больше не заразен и поэтому смог вернуться домой», — сказал Веран.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что эпидемия коронавируса имеет потенциал пандемии.

Впервые о новом заболевании власти Китая сообщили ВОЗ 31 декабря 2019 года. Эпицентром стал город Ухань в провинции Хубэй. Количество заболевших вирусом COVID-19 в Китае превысило 77 тысяч человек, умерли 2592 пациента, вылечились — более 24 тысяч.