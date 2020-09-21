Россия отменила вывозные рейсы и открыла границы с несколькими странами

Россия прекращает вывозные рейсы из-за границы, предусмотренные для доставки россиян домой, пока по всему миру регулярное авиасообщение было приостановлено.

Как написало РИА «Новости», отмена вывозных рейсов обусловлена постепенным открытием границ между государствами и появлением возможности для российских граждан вернуться в Россию регулярными авиарейсами.

Также сегодня стало известно, что Россия с понедельника возобновит авиасообщение еще с несколькими государствами — Казахстаном, Киргизией и Белоруссией.

Вывозные рейсы будут заменены на возможность за плату полететь на самолете, возвращающемся в Россию после выполнения грузовых, грузопассажирских, транзитных рейсов. Сейчас такие рейсы осуществляет авиакомпания «Аэрофлот».

С 1 августа Россия возобновила рейсы в Турцию, Великобританию и Танзанию. С 15 — в Швейцарию, с 8 сентября — в Египет, ОАЭ и Мальдивы. Также Россия с 27 сентября может открыть границу с Южной Кореей.