Российский турист рассказал о высоких ценах на вывозные рейсы из ЮАР

На фоне появления в мире нового штамма коронавируса «омикрон», который впервые был выявлен в ЮАР, вокруг ряда стран африканского континента началась транспортная блокада. Рейсы оттуда не принимают многие страны. Выехать стало сложно, что недавно подтвердил турист из России Николай.

Россиянин поделился с «Известиями», что на текущий момент стоимость билета на вылет из ЮАР составляет более 100 тысяч рублей. Он сообщил, что за последние три дня, пока он был в Африке, ситуация успела радикально поменяться. Николай выразил благодарность российскому консульству, которое позвонило россиянам и предложило им воспользоваться эвакуационным рейсом.

«Сформировалось 200 человек, и нам предложили выехать. Стоимость составляет 111 тысяч рублей. На сегодняшний день мы питаемся за свой счет, проживаем тоже за свой счет. Есть возможность вылететь третьего числа. Пока мы находимся здесь и верим в лучшее», — рассказал Николай.

Ранее появлялась информация о том, что вывозной рейс для россиян организует авиакомпания Ethiopian Airlines. Но с момента этого сообщения цена уже успела увеличиться в несколько раз.

Авиасообщение с ЮАР многие страны мира начали прерывать еще с 25 ноября, как только стало известно о новом штамме коронавируса. Как сообщили в Ростуризме, сейчас в стране находятся по меньшей мере 500 туристов из России, организованных туров никто из них не приобретал — все путешествовали своим ходом.

В ведомстве добавили, что 3 декабря состоится коммерческий вывозной рейс для российских граждан по маршруту Кейптаун — Аддис-Абеба — Москва. Список желающих лететь этим рейсом формирует генконсульство РФ в Кейптауне.