Вывозной рейс из Таиланда во Владивосток отложен

Запланированный вывозной рейс из Таиланда во Владивосток, который должен был выполнить вмещающий 129 пассажиров Airbus А319, отложен на неопределенное время. На утро 7 июня был запланирован рейс в Россию.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минкомсвязи РФ. Информация о новой дате вылета будет опубликована позднее.

Российским туристам, которые в ближайшее время вернутся с Бали на родину, не придется предъявлять тест на коронавирус. Вывозные рейсы россиян с Бали состоятся 11 и 14 июня.