    07 июня 2020, 04:22

    Вывозной рейс из Таиланда во Владивосток отложен

    Анастасия Кукова

    Запланированный вывозной рейс из Таиланда во Владивосток, который должен был выполнить вмещающий 129 пассажиров Airbus А319, отложен на неопределенное время. На утро 7 июня был запланирован рейс в Россию.

    Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минкомсвязи РФ. Информация о новой дате вылета будет опубликована позднее.

    Российским туристам, которые в ближайшее время вернутся с Бали на родину, не придется предъявлять тест на коронавирус. Вывозные рейсы россиян с Бали состоятся 11 и 14 июня.