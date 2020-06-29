Вывозной рейс из Нью-Йорка организовали почти для 400 россиян

Российские граждане утром 29 июня вылетели из Нью-Йорка в Москву специальным вывозным рейсом. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

«Только что самолет оторвался от земли. Сегодня на Родину возвращаются 394 человека, в том числе — 17 младенцев», — заявил он. Его слова приведены на странице российского посольства в США в Facebook.

Дипломат добавил, что 72 пассажирам нужно срочно пройти репатриацию. Среди них люди, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации, пенсионеры, а также проходившие реабилитацию больные и инвалиды.

Дома должны оказаться три школьника, которые приехали в Штаты по обмену, и пять студентов. У последних закончилось обучение.

Антонов подчеркнул, что с момента начала действия вывозных рейсов на родину из США вернулись почти 3,5 тысячи россиян. Следующий рейс намечен на 5 июля.

Росавиация с 27 марта временно закрыла авиасообщение с другими странами из-за пандемии. Исключение делают для вывозных рейсов, почтовых, грузовых, санитарных перевозок.

Кроме того, можно перегонять пустые лайнеры для техобслуживания, осуществлять транзитные полеты, а также согласованные с правительством рейсы. Ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявил, что международные полеты могут возобновиться в июле.