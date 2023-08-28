28 августа 2023, 16:03
Вывоз девочки в Россию без разрешения матери стал причиной расследования в Литве
Правоохранители Литвы начали расследовать вывоз девочки в РФ без согласия матери
Литовские правоохранительные органы выясняют обстоятельства вывоза ребенка в Россию без согласия матери. Об этом сообщил директор антикризисного центра Вилмантас Виткаускас в эфире национального радио LRT.
К полицейским обратилась 27-летняя женщина, живущая в Кретингском районе. Заявительница сообщила, что отец ее дочери забрал девочку и не вернул. По предварительной версии, мужчина вместе с ребенком пересек пограничную реку Русне на лодке и оказался в Калининградской области.
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«Ведется предварительное следствие», — сказал Виткаускас.
По его словам, представители Литвы пытаются выяснить позицию российской стороны в этой ситуации. Директор антикризисного центра надеется, что девочку удастся вернуть матери.
Если сделать это не получится, к процессу подключатся министерства иностранных дел, юстиции и социальной защиты, добавил Виткаускас. Ведомства начнут выполнять предусмотренные в таких случаях процедуры, подытожил директор антикризисного центра.
Дети
Литва
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