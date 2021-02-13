Вывод войск из Афганистана обсудят на министерской встрече стран НАТО

Министры обороны стран-членов НАТО на следующей неделе соберутся для обсуждения планов по выводу союзнических войск из Афганистана. Принятое решение повлияет на рекомендации, которые министр обороны США Ллойд Остин даст президенту страны Джозефу Байдену. Пока окончательные выводы не сделаны.

Об этом заявил помощник американского министра обороны по связям с общественностью Джон Кирби.

«Нет сомнений, что на встрече на уровне министров обсудят миссию НАТО в Афганистане. Министр [обороны США Ллойд Остин] с нетерпением ожидает этого», — приводит его слова ТАСС.

Кирби подчеркнул, что результаты встречи «очевидно повлияют на ход мыслей» главы Пентагона и его рекомендации, которые он даст главе государства. Он подтвердил, что Минобороны сейчас оценивает договоренности с «Талибаном»* и степень их исполнения.

Заместитель главы политического офиса движения «Талибан»* Шер Мохаммад Аббас Станикзай подчеркнул, что движение выполняет договоренности, заключенные с США.

* — террористическая организация, запрещена в России.