Вывод американских войск из Афганистана назвали тревожным сигналом для Украины

Вывод американских военных из Афганистана является тревожным сигналом для Украины и Грузии. Об этом заявил обозреватель National Interest Николас Гвоздев.

По словам журналиста, несмотря на то, что США называют Украину и Грузию союзниками, эти страны не входят в НАТО. Он пояснил, что во внешней политике у США есть четкое разграничение между государствами, являющимися членами альянсами и всеми остальными.

Гвоздев напомнил, что в 2012 году Афганистан называли главным союзником США вне НАТО. Но теперь практически никто в Вашингтоне об этом не упоминает.

«Наблюдая за событиями в Кабуле, правительства в Киеве, Тбилиси или Кишиневе могут задаться справедливым вопросом: принесет ли им даже получение статуса государства-партнера, не являющегося членом НАТО, много пользы», — отметил автор материала.

Он добавил, что у союзников американской стороны от Афганистана до Венгрии появилась путаница в трактовке этого понятия. Также непонятно, какие решения США готовы предпринимать от имени своих союзников. Гвоздев заключил, что страна не должна допустить того, что другие государства подвергнут испытанию подобную двусмысленность позиции США.