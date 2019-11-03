Вывезший своих детей из Швеции россиянин вылетит в Москву из Варшавы

Россиянин Денис Лисов, который забрал своих детей у приемных родителей в Швеции, отправится на родину из Варшавы. Вместе с дочерьми в сопровождении польских адвокатов он прошел контроль службы безопасности перед вылетом рейсом Варшава-Москва.

Адвокат Бабкен Ханзадян рассказал РИА «Новости», что Лисов «получил отрицательное решение о предоставлении ему убежища и принял решение о возвращении в Россию». Ранее Лисова с тремя детьми — Алисой, Серафимой и Софьей — задержали пограничники в аэропорту Варшавы, откуда они пытались вылететь в Москву.

Швеция объявила в международный розыск россиянина, забравшего своих детей из приемной семьи Подробнее

До этого семья жила в Швеции. Мать детей два года назад заболела и слегла в больницу. Власти решили, что отец не может справиться с уходом за дочерьми и отдали их в приемную семью выходцев из Ливана

Он захотел вернуться с детьми в Россию, однако добрался только до столицы Польши. Швеция объявила его в розыск. Россиянин сделал запрос на статус беженца (в Швеции Лисов также просил убежища) и обещал устроиться на работу, а детей определить в детский сад и школу. Польская сторона мужчине отказала, поэтому Лисов вернется в Москву.