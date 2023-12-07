Мир 07 декабря 2023, 03:56 «Вытирала слезы». Прием Путина в ОАЭ вызвал возмущение украинцев AP: украинцы возмутились из-за приема президента России Путина в ОАЭ РИА «Новости»

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Украинцы, работающие в Дубае на 28-й Конференции ООН по изменению климата (COP28), возмущены визитом президента России Владимира Путина в ОАЭ. Об этом сообщило агентство The Associated Press.

Издание привело слова работницы украинского павильона на конференции, которая призналась, что «вытирала слезы» из-за пышного приема Путина в ОАЭ.

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В среду, 6 декабря, президент России прилетел в ОАЭ и встретился с лидером страны Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Российского лидера встретили с размахом. Вдоль дорог по пути следования кортежа стояли музыканты, всадники на лошадях и даже верблюдах. Над городом несколько кругов сделала группа истребителей, распылившая в небе цвета российского флага.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Путин подарил президенту ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну его портрет. Арабский лидер в ответ подарил Путину мозаику.