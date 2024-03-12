12 марта 2024, 10:26
Высылку украинских беженцев из ЕС для службы в ВСУ назвали выгодной для Европы
Политолог Журавлев назвал высылку украинских беженцев выгодной для стран ЕС
Украинских беженцев в теории могут выслать из Европы для службы в ВСУ, допустил в беседе с Lenta.ru политолог Дмитрий Журавлев. По его оценке, такой шаг мог бы быть выгодным для ЕС.
«Теоретически беженцев могут выслать. Это выгодно для Европы: украинцы пополнят ряды ВСУ и при этом покинут страны ЕС», — подчеркнул Журавлев.
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Однако, продолжил он, сделать это не так просто в силу довольно плохой европейской системы организации безопасности. И если украинцам не захочется возвращаться для участия в боевых действиях, «могут быть эксцессы», пояснил политолог.
В качестве примера собеседник издания привел протестные выступления ближневосточных беженцев в Германии. Справиться с ними эффективно правоохранители не сумели. При условии каких-то протестов со стороны украинцев, по мнению эксперта, европейская полиция может не справиться.
Вместе с тем, по мнению Журавлева, попытки выдворить беженцев будут обязательно. Просто если подобный план еще не разработан, высокопоставленные политики пока об этом не говорят.
«Так что вопрос только в том, удастся ли выполнить уже существующий план», — добавил он.
О том, что ВСУ могло бы помочь возвращение боеспособных украинцев, а не отправка войск НАТО, заявлял ранее глава Минобороны Словакии Роберт Калиняк.
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НАТО
Украина
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