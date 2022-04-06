Высылку российских дипломатов из Европы раскритиковали в Госдуме

Массовая высылка российских дипломатов из стран Европы является дипломатическим демаршем. Таким мнением поделилась первый заместитель председателя комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Татьяна Дьяконова. Об этом сообщили «Известия».

«Мы сегодня наблюдаем настоящий дипломатический демарш Европы, по-другому не скажешь. Причем <…> это заранее спланированная кампания для нанесения удара по двусторонним отношениям», — заявила политик.

Она также подчеркнула, что российские власти не планируют разрывать дипломатические отношения с другими странами. По ее словам, сейчас Европа испытывает серьезное давление со стороны США, из-за чего и ведет себя подобным образом.