Мир 15 января 2024, 12:50 Высылку пенсионера Каткова назвали в Кремле позорной Песков назвал позором высылку пенсионера Каткова из Латвии

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Принудительная высылка российского пенсионера стала бы позором для любой страны. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков осудил Латвию за обращение с 82-летним Борисом Катковым, сообщили «Известия».

«Безусловно, для любого государства подобная практика принудительных высылок является абсолютным позором. Иначе это охарактеризовать невозможно», — сказал Песков.

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Случай Каткова пресс-секретарь президента России комментировать отказался, так как не владел подробностями. Он похвалил губернаторов Калининградской и Псковской областей Антона Алиханова и Михаила Ведерникова за помощь пенсионеру. По словам Пескова, они сделали для него то, что следовало, и это можно только поприветствовать.

Власти Латвии без объяснения причин провозгласили пожилого мужчину угрозой национальной безопасности и вопреки собственному законодательству дали ему час на то, чтобы покинуть страну. Управление по делам миграции и гражданства предупредило о депортации еще 1167 россиян, в том числе 800 человек пенсионного возраста.