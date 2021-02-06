Высылку европейских дипломатов из России осудили в США

МИД России выслал немецкого, польского и шведского дипломатов. Им предписали в ближайшее время покинуть территорию страны. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США осуждают такое решение.

«США осуждают сегодняшнюю высылку из России трех европейских дипломатов. <…> Эти волюнтаристские и неоправданные действия — еще один случай, когда Россия отходит от своих международных обязательств», — написал Блинкен в Twitter.

Он добавил, что американская сторона солидарна с Германией, Польшей и Швецией. Ранее канцлер Германии назвала высылку дипломатов необоснованной. При этом власти оставляют за собой право расширить пакет санкций против России.

«Во время заседания мы приняли к сведению информацию о высылке немецкого, шведского и польского дипломатов из Москвы <…>. Мы считаем <…>, что это очередное проявление отхода от принципов верховенства права», — процитировало Меркель РИА «Новости».

Министерство иностранных дел России сообщило о высылке немецкого, польского и шведского дипломатов. Им объяснили, что участие в несанкционированных мероприятиях 23 января с их стороны неприемлемо.