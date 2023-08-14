Мир 14 августа 2023, 22:17 Высылка российских дипломатов из Кишинева будет иметь негативные последствия — МИД МИД: высылка российских дипломатов из Кишинева будет иметь негативные последствия РИА «Новости»

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Высылка российских дипломатов из Молдавии негативно скажется на отношениях двух стран, заявили в МИД РФ. В министерстве выразили опасение, что в первую очередь изменения коснутся жителей обоих государств.

«Этот недружественный шаг официального Кишинева, несомненно, будет иметь последствия для российско-молдавских отношений, но в первую очередь отразится на жителях обеих стран, чьи возможности в получении своевременной консульской помощи, а также поддержании деловых и культурных связей будут существенно снижены», — заявили в ведомстве.

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В министерстве сообщили, что в сокращенном составе сотрудники посольства не смогут обеспечить должные объемы и сроки предоставления консульских услуг. Деятельность торгового представительства и российского центра науки и культуры в Кишиневе также будет ограничена.

В Москву 14 августа спецбортом прилетели сотрудники посольства России в Молдавии, торгового представительства и Российского центра науки и культуры, а также члены их семей.

В июне глава МИД Молдавии Николай Попеску объявил о решении сократить численность российских дипломатов. Причиной этому стали якобы шпионские действия России. Такой вывод молдавские власти сделали после того, как нашли на крыше посольства в Кишиневе 28 спутниковых тарелок и антенн.