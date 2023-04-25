Мир 25 апреля 2023, 20:20 Выступлениям Лаврова в ООН предрекли значительный резонанс Замглавы МИД Рябков: резонанс выступлений Лаврова в ООН будет значительным Пресс-служба Кремля

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Выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова в ООН вызовут значительный резонанс. Это повлияет на укрепление авторитета России на мировой арене, заявил замглавы МИД Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Он назвал своевременным участие российского министра в таких мероприятиях.

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«Резонанс, отзвуки, отклики на проходящие сейчас еще дополнительные заседания и встречи, будет значительный. Это все идет нам в плюс и работает на укрепление авторитета России как ведущей мировой державы», — отметил замглавы российского МИД.

По словам Рябкова, демаршей во время Лаврова не наблюдалось, были лишь «перемигивания».

«Российскую сторону невозможно вывести из равновесия в ООН», — резюмировал он.

В ходе заседания Совета Безопасности ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что своим отказом от дипломатии США и их союзники привели мир к тому, что он впервые после начала холодной войны подошел к опасной черте.

Рябков выразил надежду, что по итогам заседания СБ ООН страны Запада серьезно отнесутся к сигналам российского министра, написал RT.