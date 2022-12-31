Мир 31 декабря 2022, 01:15 Выступления Сергея Полунина отменили в Италии Миланский театр «Арчимбольди» отменил выступления танцовщика Сергея Полунина РИА «Новости»

Читать 360tv в

Показы балета «Распутин» с российским танцовщиком Сергеем Полуниным в главной роли отменили в миланском театре «Арчимбольди». Об этом сообщила газета Corriere della Sera. Спектакли должны были состояться 28 и 29 января.

В театре отметили, что решение приняли по согласованию с труппой.

Реклама

По словам директора театра Джанмарио Лонгони, в театр поступили сообщения от украинской диаспоры с требованием отменить выступления Полунина, который открыто высказывает пророссийские взгляды. Лонгони добавил, что среди сообщений были и угрозы.

Реклама

«Сейчас не та атмосфера, чтобы давать спектакль и ожидать от него положительных эмоций. Возможно, атмосфера изменилась навсегда», — сказал представитель театра.

Спектакль «Распутин» все еще можно найти в расписании театра, однако продажи билетов уже закрыли. Купленные билеты — их уже приобрели более 3,5 тысячи человек — можно вернуть.