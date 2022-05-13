Псаки едва не расплакалась на своем последнем выступлении в Белом доме

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки чуть не расплакалась во время своего последнего брифинга. Она едва смогла сдержать слезы, когда начала благодарить за доверие президента США Джо Байдена и первую леди.

«Спасибо господину президенту Джо Байдену и первой леди Джилл Байден. О сотрудниках СМИ я плакать не буду, фух», — сказала Псаки.

После этих слов она сделала паузу, а затем с улыбкой пошутила: «Спасибо сотрудникам СМИ».

Во время своего последнего выступления Псаки попала еще и в скандальную историю. Она столкнулась с негативом после ответа на вопрос одного из журналистов о нехватке детских молочных смесей в США, пишет РИА ФАН.

Пресс-секретаря спросили, что делать родителям, которые не могут найти необходимые смеси. На это Псаки посоветовала обратиться к педиатру. Многие присутствующие сочли ее слова циничными. Администрация президента лишь отмахнулась формальной фразой, вместо решения проблемы с поставками.

Джен Псаки 13 мая покидает пост пресс-секретаря Белого дома. Ее сменит Карин Жан-Пьер.