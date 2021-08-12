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    12 августа 2021, 21:47

    Американцы недовольны очередным конфузом на выступлении Джо Байдена

    Ирэна Вороник

    Президент США Джо Байден допустил очередную оговорку, перепутав имя своего собеседника. Как сообщило «РИА Новости», уже далеко не первый факт ошибок в публичных выступлениях Байдена вызвал недовольство американцев.

    Американцы недовольны очередным конфузом на выступлении Джо Байдена

    Новый конфуз случился во время онлайн-заседания. Собеседницей Байдена была губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер. Сначала он называл ее правильно, но в какой-то момент неожиданно назвал ее Дженнифер.

    «Спасибо, Дженнифер, за то, что вы сделали», — сказал глава Белого дома.

    Американские СМИ сразу же подхватили эту ошибку и рассказали о том, что Байден на самом деле неплохо знает свою собеседницу и сотрудничал с ней.

    Такие ситуации для американского президента — не редкость. Он часто путает имена политиков и даже президентов, названия стран и цифры в выступлениях. Байден публично путал Сирию и Ливию, Ирак и Иран, а однажды даже Барака Обаму с Дональдом Трампом.

    Каждая такая ситуация широко обсуждается в прессе и в комментариях интернет-пользователей. Американцы с юмором похвалили президента просто за то, что во время встречи с Владимиром Путиным он не допустил ошибок.