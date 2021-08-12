Американцы недовольны очередным конфузом на выступлении Джо Байдена

Президент США Джо Байден допустил очередную оговорку, перепутав имя своего собеседника. Как сообщило «РИА Новости», уже далеко не первый факт ошибок в публичных выступлениях Байдена вызвал недовольство американцев.

Новый конфуз случился во время онлайн-заседания. Собеседницей Байдена была губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер. Сначала он называл ее правильно, но в какой-то момент неожиданно назвал ее Дженнифер.

«Спасибо, Дженнифер, за то, что вы сделали», — сказал глава Белого дома.

Американские СМИ сразу же подхватили эту ошибку и рассказали о том, что Байден на самом деле неплохо знает свою собеседницу и сотрудничал с ней.

Такие ситуации для американского президента — не редкость. Он часто путает имена политиков и даже президентов, названия стран и цифры в выступлениях. Байден публично путал Сирию и Ливию, Ирак и Иран, а однажды даже Барака Обаму с Дональдом Трампом.

Каждая такая ситуация широко обсуждается в прессе и в комментариях интернет-пользователей. Американцы с юмором похвалили президента просто за то, что во время встречи с Владимиром Путиным он не допустил ошибок.