07 января 2024, 17:36
Выступлением русского ансамбля на ярмарке возмутились в Риге
Русские народные песни прозвучали на ярмарке в Риге
На городской рождественской ярмарке в Риге прозвучали русские народные песни, однако их согласовали власти города. Об этом в социальной сети X написал вице-мэр города Эдвард Ратниекс.
По его словам, подобные песни в республике являются недопустимыми.
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«Однако их согласовали власти города. В них отсутствует восхваление президента Владимира Путина и самой России», — сообщил вице-мэр.
Ратниекс отметил, что композиции исполнил женский вокальный ансамбль национального меньшинства при Доме культуры Аудриньской волости.
«Все тексты согласовали с руководством ярмарки. Они объяснили, что сами просмотрели тексты и не увидели ничего, что восславляет Россию. Дума Риги или подведомственные ей учреждения не имеют отношения к ярмарке, это муниципальное мероприятие», — добавил Ратниекс.
Ранее стало известно, что более 1,1 тысячи россиян грозит депортация из Латвии, они не подали запрос на получение вида на жительство.
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