Мир 07 января 2024, 17:36 Выступлением русского ансамбля на ярмарке возмутились в Риге Русские народные песни прозвучали на ярмарке в Риге Silas Stein / Global Look Press

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На городской рождественской ярмарке в Риге прозвучали русские народные песни, однако их согласовали власти города. Об этом в социальной сети X написал вице-мэр города Эдвард Ратниекс.

По его словам, подобные песни в республике являются недопустимыми.

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«Однако их согласовали власти города. В них отсутствует восхваление президента Владимира Путина и самой России», — сообщил вице-мэр.

Ратниекс отметил, что композиции исполнил женский вокальный ансамбль национального меньшинства при Доме культуры Аудриньской волости.

«Все тексты согласовали с руководством ярмарки. Они объяснили, что сами просмотрели тексты и не увидели ничего, что восславляет Россию. Дума Риги или подведомственные ей учреждения не имеют отношения к ярмарке, это муниципальное мероприятие», — добавил Ратниекс.

Ранее стало известно, что более 1,1 тысячи россиян грозит депортация из Латвии, они не подали запрос на получение вида на жительство.