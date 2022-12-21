21 декабря 2022, 03:10
Выступление Зеленского в Вашингтоне подтвердили в США
РИА «Новости»: представитель конгрессмена США подтвердил выступление Зеленского 21 декабря
Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 21 декабря, выступит на совместной сессии обеих палат конгресса США. Эту информацию РИА «Новости» подтвердил представитель одного из американских конгрессменов на условиях анонимности.
Как отметил собеседник агентства, в ходе сессии украинский лидер намерен затронуть вопрос выделения новой финансовой помощи Украине от США.
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«Это правда. Оно (выступление — прим. ред.) станет попыткой протолкнуть в конгрессе тему выделения 45 миллиардов долларов [помощи] в рамках федерального бюджета», — сказал представитель одного из американских конгрессменов.
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Совместная сессия обеих палат, по его словам, пройдет в среду, 21 декабря.
О том, что украинский лидер посетит в указанный день Вашингтон, ранее сообщило издание Punchbowl News. Как указывалось в материале, Зеленский встретится с руководством Конгресса США и руководителями комитетов национальной безопасности от обеих партий.
Телеканал CNN также сообщил, что президент США Джо Байден готовится принять Зеленского в Белом доме 21 декабря.
США
Владимир Зеленский
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