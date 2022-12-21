Мир 21 декабря 2022, 03:10 Выступление Зеленского в Вашингтоне подтвердили в США РИА «Новости»: представитель конгрессмена США подтвердил выступление Зеленского 21 декабря Pxhere

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Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 21 декабря, выступит на совместной сессии обеих палат конгресса США. Эту информацию РИА «Новости» подтвердил представитель одного из американских конгрессменов на условиях анонимности.

Как отметил собеседник агентства, в ходе сессии украинский лидер намерен затронуть вопрос выделения новой финансовой помощи Украине от США.

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«Это правда. Оно (выступление — прим. ред.) станет попыткой протолкнуть в конгрессе тему выделения 45 миллиардов долларов [помощи] в рамках федерального бюджета», — сказал представитель одного из американских конгрессменов.

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Совместная сессия обеих палат, по его словам, пройдет в среду, 21 декабря.

О том, что украинский лидер посетит в указанный день Вашингтон, ранее сообщило издание Punchbowl News. Как указывалось в материале, Зеленский встретится с руководством Конгресса США и руководителями комитетов национальной безопасности от обеих партий.

Телеканал CNN также сообщил, что президент США Джо Байден готовится принять Зеленского в Белом доме 21 декабря.