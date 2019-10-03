Выступление российской делегации в ПАСЕ попытались сорвать

Выступление главы российской делегации Петра Толстого в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) было прервано выкриками активиста о «террористической» России. Его вывели из зала, и депутат продолжил свое выступление.

Петр Толстой принимал участие в дебатах, сообщил РБК.

«Я очень рад тому, что сегодня у России есть возможность в этой ассамблее отвечать на обвинения, которые звучат в наш адрес», — сказал Толстой. Однако в этот момент послышались выкрики неизвестного: «Террористическое Российское государство!»

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Толстой отметил, что подобное происходит не где-нибудь, а в «колыбели демократии». По просьбе спикера ПАСЕ Лилиан Мори Паскье кричавшего вывели из зала, а Толстой продолжил свое выступление.

«Мне кажется, что это такая достаточно яркая иллюстрация к тому, как за последние годы в Европе распространяются клише о нашей стране и как тревожно пугают друг друга коллеги отсутствием демократии в России», — сказал глава российской делегации.

Политгруппа «Альянс либералов и демократов за Европу» предложила провести дискуссию с подготовкой доклада и резолюции о протестах в Москве. В ПАСЕ эту идею поддержали. Но позже формат сменился на текущее обсуждение без обязывающих рекомендаций.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва готова давать «конструктивные объяснения», но недовольна тем, что внутренние дела страны обсуждаются где-то еще. Петр Толстой отметил, что тема дебатов выглядит «несколько искусственной».

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что обсуждение протестных акций является проявлением «предвзятого отношения русофобского меньшинства».